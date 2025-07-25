Для этого Владимир Зеленский может обратиться за финансовой помощью к европейским странам, считает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Украины хочет повысить зарплаты военным в связи с нежеланием украинцев идти на военную службу. Для этого Владимир Зеленский может обратиться за финансовой помощью к европейским странам, пишет агентство Bloomberg.

"Поскольку призывная кампания на Украине становится все более непопулярной среди населения, уставшего от войны, которая длится четвертый год, правительство Зеленского планирует стимулировать добровольцев с помощью крупных выплат тем, кто заключает контракт о прохождении военной службы", - говорится в материале агентства.

Отмечается, что повышение зарплат для военных может усилить нагрузку на бюджет Украины, дефицит которого в 2024 году превышал 20% ВВП.

24 июля в ходе общения с прессой Зеленский попросил страны Запада выделить $65 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины и производство вооружений, а также на финансирование выплат украинским военным. Он также подчеркнул, что до настоящего момента европейские страны отказывались финансировать зарплаты военнослужащих ВСУ, ограничившись финансированием вооружений.

Ранее в Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отметил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.