Расследование Международной ассоциации по проверке фактов показало, что европейские институты ведут "цифровой надзор"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бюрократы Европейского союза (ЕС) продвигают новую модель цензуры, прикрываясь лозунгами защиты от внешних угроз из России и Китая. Под видом разумного регулирования в пользу граждан на деле выстраивается широкая "инфраструктура молчания", говорится в расследовании Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN), поступившем в распоряжение ТАСС.

"Под знаменем "борьбы с манипуляциями" и "защиты от внешнего вмешательства" - будь то Россия или Китай - европейские институты запустили масштабные кампании своего рода цифрового надзора: от мониторинга социальных платформ до блокировки аккаунтов и удаления контента. Но за этой защитной риторикой все отчетливее проступает другой процесс - сужение пространства для внутреннего политического несогласия", - говорится в расследовании.

Вырождение европейского рационализма

Аналитики ассоциации в качестве примера приводят целый ряд характерных разбирательств, произошедших на территории стран ЕС в последние пару лет. В частности, упоминаются события весны 2024 года, когда на фоне массовых протестов в Новой Каледонии против пересмотра избирательного законодательства французские власти впервые в истории Пятой республики приняли решение временно заблокировать TikTok на всей территории заморского сообщества. "Формальным обоснованием послужила необходимость "сдержать распространение дезинформации" и "предотвратить насилие", однако по сути это стало прецедентом целенаправленного цифрового вмешательства - актом отключения инфраструктуры горизонтальной самоорганизации", - говорится в материале.

"[Отличились и] власти Ирландии в 2024 году: независимое издание Gript, критиковавшее курс на усиление цифрового регулирования и обязательные ESG-инициативы, стало объектом полицейского запроса на раскрытие данных аккаунта в X (бывший Twitter). Формальным основанием стала "угроза общественному порядку" - при том, что публикации носили явно публицистический характер", - указывается в расследовании GFCN.

Подобные примеры наглядно демонстрируют, что рациональность, на которую традиционно опирался европейский проект, "все чаще уступает место управлению через исключения, алгоритмы и идеологические рамки", подчеркивают расследователи. В результате Европейская комиссия, некогда воспринимавшаяся как исполнительный и технический орган, сегодня выступает уже в роли "центра идеологической стандартизации, при этом оставаясь неподотчетной европейскому избирателю".

Неприкасаемая фон дер Ляйен и ее ЕС

"Вопросы, касающиеся стратегических направлений развития - от технологий и обороны до вопросов климата, кибербезопасности и цифрового регулирования - решаются в закрытых форматах, где участие национальных парламентов сводится к ритуальному согласию постфактум, - указывается в материале. - Символом этой логики стала фигура Урсулы фон дер Ляйен - президента Европейской комиссии, получившей в мае 2025 года премию Карла Великого за особый вклад и заслуги перед Евросоюзом и последовательно продвигающей доктрину "щитовой демократии", основанной на контроле за информационными потоками, цифровой превентивности и моральной легитимации санкционного режима".

Расследователи отмечают, что вокруг главы Еврокомиссии формируется образ своеобразной "политической матери" новой, милитаризованной Европы - "строгой, нравственно уверенной, но институционально неподвижной".

"Скандал, разразившийся вокруг ее переписки с главой Pfizer по поводу закупок вакцин (так называемый Pfizer-Gate), где она отказывается предоставить сообщения даже по официальному запросу Европейского омбудсмена, стал четким симптомом этой новой неприкасаемости: власти, выведенной из-под механизма демократической обратной связи, но продолжающей действовать от имени общего блага", - констатируют аналитики.

Инфраструктура молчания и риски исключения в ЕС

Расследователи подчеркивают, что все описанные примеры наглядно демонстрируют нарастающее напряжение между логикой институционального контроля для продвижения своих экономических и политических интересов и теми основополагающими принципами свободы выражения, к которым ЕС традиционно апеллирует как к неотъемлемой части "общих европейских ценностей".

"Формально речь идет о защите граждан от дезинформации и вредоносного влияния цифровых платформ, но на практике все выглядит иначе. Под видом регулирования выстраивается инфраструктура молчания, - поясняют аналитики. - В этой системе иное, нежелательное мнение не опровергается в открытом споре, а просто исчезает: удаляется, маркируется, лишается охвата, теряет контекст. Тем самым публичное пространство лишается своей главной функции - быть ареной свободной конкуренции идей и смыслов, превращаясь в поле дозированной допустимости и "толерантности".

"Право на высказывание и возможность озвучить мнение, отличающееся от официальной линии ЕС, теперь зависят от того, насколько это мнение вписывается в установленную "норму", т. е. в ту идеологическую рамку, которую формируют европейские институты. Все, что выходит за ее пределы, рискует быть исключенным из публичного поля", - резюмируется в расследовании.