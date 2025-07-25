L'Express: Трамп вряд ли введет пошлины против России, несмотря на угрозы

По мнению журнала, президент США всегда выбирает сильную сторону, поэтому не наложит ограничений в отношении Москвы

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100%-е пошлины в отношении России и ее торговых партнеров по истечении 50-дневного срока. Об этом пишет журнал L'Express.

"Можно опасаться, что за 50-дневным ультиматумом, который он (Трамп - прим. ТАСС) предъявил главе Кремля, не последует никаких реальных санкций, вопреки его угрозам", - говорится в статье.

По мнению журнала, американский лидер всегда выбирает сильную сторону, поэтому не наложит ограничений в отношении России.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.