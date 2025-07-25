Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху считает ХАМАС препятствием в переговорном процессе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израиль вместе с США рассматривает "альтернативные варианты" возвращения удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя ход переговоров о новой обменной сделке.

"Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору [радикального палестинского движения] ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона", - написал он в X.

Глава правительства добавил, что считает позицию ХАМАС главным препятствием в переговорном процессе. Он отметил, что согласен с оценкой, которую привел ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, объясняя отзыв американских переговорщиков из Дохи. По версии Уиткоффа, позиция радикалов "ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". "Спецпосланник по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф абсолютно прав: ХАМАС - это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников", - полагает Нетаньяху.

Минувшим вечером радикалы в своем ответе на предложения, представленные на переговорах в Катаре, включили пункт о гарантиях невозобновления боевых действий в палестинском анклаве после окончания возможного 60-дневного перемирия в текст самого договора между противоборствующими сторонами. Как проинформировало близкое к ХАМАС агентство Maan, движение "настаивает на включении этого условия отдельным пунктом в соглашение о прекращении огня в секторе Газа". До последнего времени радикалы требовали от США предоставления гарантий по данному вопросу.

Кроме того, по сведениям источников Maan, в своем ответе ХАМАС выдвинул условие, при котором в обмен на освобождение им части заложников Израиль должен выпустить из тюрем 200 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, включая пожизненные, а также 2 тысячи арабов, арестованных в анклаве после начала израильской военной операции в октябре 2023 года. В представленной ранее инициативе на переговорах в Дохе говорилось о 150 заключенных с длительными сроками и 1,1 тысячи арестованных в Газе.