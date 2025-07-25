Парламентарий отметила, что уголовное дело готовится и в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Украины готовят уголовное дело в отношении мэра города Киева Виталия Кличко. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Также, по ее словам, уголовное дело готовится и в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) против которого ранее Владимир Зеленский указом ввел санкции. "Против Порошенко готовят обвинения, я думаю, что [Генеральный прокурор] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", - сказала она в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

За последние годы между Кличко и украинскими властями, в особенности Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, неоднократно вспыхивали конфликты. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти, попытках давления, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям.

Во вторник же в Киеве и других крупных городах Украины начались митинги после подписанного Владимиром Зеленским закона о фактической ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот день к протесту в Киеве присоединился Кличко. В целом же 22 июля на митинг в столице по разным оценкам вышло около 2 тыс. человек.