Гуманитарная организация заявила, что в Газе все больше пациентов обращаются в больницы из-за недоедания

ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) обвинила израильские власти в том, что они преднамеренно морят голодом население палестинского анклава.

В пресс-релизе отмечается, что использование голода как оружия в Газе "достигло беспрецедентного уровня". Так, по данным организации, в ее клиники в Газе обращается все больше пациентов, страдающих от недоедания, причем сотрудникам MSF самим становится все труднее найти достаточно пищи.

"То, что мы видим, не поддается описанию: все население намеренно лишают еды и воды, а израильские войска ежедневно совершают массовые убийства людей, которые пытаются добыть кусок еды на пунктах раздачи [гуманитарной помощи]. В ходе продолжающегося геноцида в Газе не осталось ни капли человечности", - указали в организации.

По информации MSF, в ходе проведенного на прошлой неделе в учреждениях организации обследований детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, а также беременных и кормящих женщин, 25% были признаны страдающими от недоедания. Кроме того, в клинике MSF в городе Газа число людей, зарегистрированных с недоеданием, с 18 мая увеличилось в четыре раза, а уровень острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет "только за последние две недели вырос в три раза".

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости.

План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. В настоящее время международные и правозащитные организации регулярно сообщают об убийствах гражданского населения при попытках получить продовольственную помощь в распределительных пунктах GHF. Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 21 июля 1 054 человек были убиты в Газе израильскими военными, пытаясь получить продовольственную помощь, 766 из них - в непосредственной близости от пунктов GHF.