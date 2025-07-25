Передача Киеву тел погибших военных ВСУ ложится дополнительным бременем на госбюджет, добавила парламентарий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Передача Россией Украине тел погибших украинских военнослужащих негативно сказывается на мобилизационных процессах, настроениях населения и в целом на обстановке в стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Если мы даже посмотрим вот эти гуманитарные договоренности, сначала нам вернули 6 тыс. тел, сейчас вернут еще 3 тыс. тел. <...> Давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших - оно тоже влияет на социум, оно тоже влияет на мобилизацию, влияет на все в стране", - сказала она в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву. Видео опубликовано в его YouTube-канале.

Она добавила, что передача Киеву тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ложится дополнительным бременем на государственный бюджет. "Я думаю, что каждый, кто может посчитать <...>, понимает, какие это цифры и какой это удар по бюджету", - отметила она.

Негативно на общественное мнение влияет, по ее словам, также разница в количестве передаваемых сторонами тел. "Когда нам возвращают тела, а мы там передаем до ста тел, мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию и просто на социум в целом. <...> Просто получается, что то, что мы говорим, мягко говоря, не просто не соответствует действительности, а вообще не соответствует действительности", - отметила Скороход.

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.