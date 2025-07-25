Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал сумму в €1,5 млрд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украина недополучит от Евросоюза €1,5 млрд из-за сворачивания антикоррупционных реформ со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Украина получит от Европы на €1,5 млрд меньше из-за задержки реформ, - написал он в своем Telegram-канале. - Представитель Еврокомиссии заявил, что Украина выполнила лишь 13 из 16 необходимых реформ. Поэтому получит €3,05 млрд, при том что начальная сумма была €4,5 млрд. Причину знаете сами. Зеленский знал, на что идет, подписывая диктаторский закон о НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС)".

Со своей стороны, депутат Ярослав Железняк сообщил, что Украина недополучит от ЕС €600 млн, поскольку принятый парламентом месяц назад закон об АРМА (Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов - прим. ТАСС) до сих пор не подписан Зеленским. "То есть закон о ликвидации НАБУ и САП за 3 часа подписали, а тут ну уже даже после всех формальностей 10 дней не могут ручку найти. <...> И мы €600 млн только на этом потеряли", - констатировал он. Железняк не уточнил, входит ли эта сумма в потери, которые посчитал Гончаренко.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.