Лукашенко заявил, что США должны предотвращать войны

Это обязанность "лидера во всем мире", отметил президент Белоруссии

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. США, как "лидер во всем мире", должны предотвращать столкновения и войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Америка - лидер во всем мире. Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн", - сказал он. Соответствующую видеозапись распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

Telegram-канал сопроводил кадры следующей записью: "Интервью. Три тезиса Первого - о том, что на самом деле важно".

Ранее агентство БелТА сообщило, что Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий. Название СМИ, а также имя интервьюера пока не раскрываются.