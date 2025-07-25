Президент Франции ранее сообщил, что его страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что слова французского лидера Эмманюэля Макрона о готовности Парижа признать Государство Палестина не имеют веса.

"Это заявление не имеет никакого веса. Он хороший парень, он мне нравится. Но это заявление не имеет веса", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона. Американский лидер беседовал с ними на Южной лужайке Белого дома.

24 июля президент Франции заявил, что его страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства.

Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.