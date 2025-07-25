Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркнул, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу следует поручить своим командам начать переговоры по такому рамочному соглашению как можно скорее

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Подготовка Москвой и Вашингтоном нового соглашения, идущего на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отвечает интересам всего мира. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о намерении обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

"Президент Трамп прав: взаимным интересам Соединенных Штатов, России и [всего] мира отвечает поддержание ограничений, установленных Новым ДСНВ (так в США официально именуется ДСНВ - прим. ТАСС)", - убежден эксперт. На его взгляд, "с учетом того, что Новый ДСНВ скоро истекает, а на выработку нового договора требуется время, жизненно важно, чтобы господин Трамп и господин [президент РФ Владимир] Путин достигли промежуточной договоренности, предусматривающей продолжение соблюдения текущих [количественных] ограничений на стратегические ядерные вооружения на период до подготовки Соединенными Штатами и Россией новой, более всеобъемлющей рамочной конструкции". "И им (двум лидерам - прим. ТАСС) следует поручить своим командам начать переговоры по такому рамочному соглашению как можно скорее", - уверен специалист.

"Если они этого не сделают, то мы вскоре можем увидеть увеличение каждой стороной размера ее развернутого ядерного арсенала впервые более чем за 35 лет путем установки боеголовок на существующие ракеты, а это не отвечает ничьим интересам", - добавил Кимболл.

Ассоциация, которую возглавляет этот специалист, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.

Трамп ранее заявил в ответ на вопросы ТАСС, не вдаваясь в детали, что США начинают работать с РФ над обсуждением перспектив дальнейшего сокращения ядерных вооружений. При этом глава американской администрации подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира".