По данным CENTCOM, вместе с высокопоставленным лидером ИГ также устранили двух его сыновей

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ходе рейда на севере Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Как следует из заявления, операция была проведена в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Отмечается, что в ходе рейда был ликвидирован "высокопоставленный лидер ИГ", а также два его сына, которые были связаны с группировкой. Как указывается в документе, все трое "представляли угрозу для США, сил коалиции, а также нового правительства Сирии".

"Мы продолжим неустанно преследовать террористов ИГ, где бы они ни действовали", - заявил глава CENTCOM Майкл Курилла, слова которого приводятся в заявлении. "Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США привержено делу окончательного разгрома террористов ИГ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине", - указал он.