Президент США также отметил, что бывший глава государства "был на острове 28 раз"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от бывшего главы государства Билла Клинтона никогда не был на острове, принадлежавшем американскому финансисту Джеффри Эпштейну, уличенному несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

"Вам следует говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз. Я на острове никогда не был", - заявил Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп также выразил несогласие с утверждениями газеты The Wall Street Journal о том, что на 50-летие Эпштейна он отправил ему письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной, сопроводив его запиской с поздравлением. "Я даже не знаю, о чем идет речь. Кто-то мог написать письмо и использовать мое имя, но такое происходило много раз", - отметил американский лидер.

WSJ сообщила со ссылкой на источники, что министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди якобы еще весной уведомила Трампа о наличии его имени в бумагах Эпштейна. По данным издания, Трамп фигурирует в документах много раз.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

При этом Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.