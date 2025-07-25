На Украине провели кадровые перестановки в министерстве обороны

Первым заместителем министра снова стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, в апреле подавший в отставку из-за скандалов с закупками и пребывавший до сих пор в статусе советника министра

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Украины обновило состав заместителей министра обороны, часть из них сохранили должности. Сообщение о назначениях опубликовал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Первым заместителем министра снова стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, в апреле подавший в отставку из-за скандалов с закупками и пребывавший до сих пор в статусе советника министра. Сергей Боев переназначен на должность замминистра, утратив статус первого. Кроме него, сохранила свой пост Анна Гвоздяр.

Среди новых заместителей министра - полковник Владимир Заверуха, специализирующийся в сфере военно-технического развития, майор Юрий Мироненко, считающийся экспертом в беспилотных технологиях, и Оксана Ферчук, которая будет отвечать за "вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации".

Тем же постановлением с поста замминистра обороны уволены Валерий Чуркин и Екатерина Черногоренко.