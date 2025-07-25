Катерина Райхе подчеркнула, что по сравнению с другими странами жители Германии работают в среднем мало

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что из-за демографических изменений жители ФРГ должны позже выходить на пенсию.

"Демографические изменения и продолжающийся рост продолжительности жизни делают это неизбежным: продолжительность трудовой жизни должна увеличиться. Мы должны положить конец стимулированию раннего выхода на пенсию и создать стимулы для более продолжительного труда", - сказала Райхе в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В любом случае, в долгосрочной перспективе, по ее словам, не может быть ничего хорошего в том, чтобы работать "две трети своей взрослой жизни, а оставшуюся треть проводить на пенсии". "К сожалению, слишком многие слишком долго игнорируют демографическую ситуацию. Нам придется работать больше и дольше", - констатировала министр.

Райхе подчеркнула, что по сравнению с другими странами немцы "в среднем работают мало". "Компании, с которыми я работала, сообщают, что их сотрудники в США работают 1 800 часов в год, в то время как в Германии - 1 340 часов", - резюмировала она.

В Германии возраст выхода на пенсию зависит от года рождения. К 2031 году он составит 67 лет. Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Германии сейчас составляет 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин.