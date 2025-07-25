Катерина Райхе признала, что у Германии нет "адекватного ответа КНР в сфере искусственного интеллекта и сырья"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила о необходимости пересмотра стратегии в отношении Китая и признала, что у страны нет "адекватного ответа КНР в сфере искусственного интеллекта и сырья".

"Нам необходимо пересмотреть нашу стратегию в отношении Китая, чтобы определить ее актуальность и принять необходимые меры. Этот процесс уже начался", - сказала Райхе в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она подчеркнула, что влияние Китая значительно возросло как в экономическом, так и в технологическом и военном плане. "Мы недооцениваем это сочетание геополитических амбиций и технологического потенциала", - отметила министр.

"У нас нет адекватного ответа Китаю, например, в области искусственного интеллекта или сырья. У нас нет собственных значимых игроков в этих областях", - констатировала Райхе. Глава Минэкономики ФРГ подчеркнула, что решить проблему зависимости от сырья, например, от редкоземельных металлов, в краткосрочной перспективе не удастся.

"Нам необходимо увеличить добычу полезных ископаемых в Европе, добычу сырья, а также его переработку и обогащение. Это очень энергоемкие процессы. Нам также необходимы соглашения с другими странами, например, со странами Центральной Азии, Австралией и Канадой", - констатировала Райхе.

В настоящее время, как пояснила она, ФРГ активизирует усилия. "Мы хотим утвердить первые проекты осенью, чтобы к тому времени можно было принять необходимые инвестиционные решения. Но этого недостаточно. Нам нужны совместные обязательства с американцами и другими западными партнерами", - заключила министр.