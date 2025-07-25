Spectator: ущерб имиджу Зеленского из-за закона о НАБУ может стать непоправимым

По мнению обозревателя журнала Свитланы Моренец, подписание законопроекта стало "политическим самоубийством"

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный имиджу Владимира Зеленского как на Украине, так и за рубежом после подписания им закона, который фактически ликвидировал независимость антикоррупционных институтов, может стать непоправимым. Такое мнение выразила обозреватель британского журнала The Spectator Свитлана Моренец.

По ее словам, Зеленский "перегнул палку", в итоге подписание закона стало "политическим самоубийством".

Моренец пишет, что даже самые ярые сторонники Зеленского восприняли эту меру как попытку правительства "уйти от ответственности". Она подчеркнула, что в случае отмены "позорного" закона такое "пятно невозможно будет смыть".

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.