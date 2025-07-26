Таким образом западные структуры пытались сохранить контроль над Зеленским, считает политик

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Западные структуры инициировали протесты против принятого на Украине закона о ликвидации независимости антикоррупционных органов, чтобы сохранить за собой инструмент контроля над Владимиром Зеленским и его окружением. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Когда Запад понял, что Владимир Зеленский хочет сбросить это ярмо контроля (в лице НАБУ и САП - прим. ТАСС), то стало понятно, что своим налогоплательщикам объяснить, как вы даете деньги, не контролируя, хоть минимально, невозможно. Поэтому все дружно ударили в бубен. И все это коррупционное племя во главе с Зеленским дало заднюю", - сказал Олейник.

Экс-депутат Рады напомнил, что в подчиненных внешнему управлению Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) кадры всегда назначались представителями USAID, так же шло частичное финансирование. После предъявления со стороны НАБУ обвинения в коррупции занимавшему тогда пост вице-премьера - министра национального единства Украины Алексею Чернышову Зеленский понял, что это было сделано по команде САП, потому что президенту США Дональду Трампу нужен компромат на демократов. По словам Олейника, демократы воровали деньги американских налогоплательщиков на Украине и щедро ими делились. Об этом не раз говорили и сам Трамп, и американский предприниматель Илон Маск.

"Налогоплательщики - это слова Трампа - отправляют деньги на Украину, а потом они через Хантера Байдена возвращаются к [Джо] Байдену и такой круговорот. Там не только Байден, но и [баллотировавшаяся в президенты от демократов Хиллари] Клинтон, и [помощник госсекретаря США по делам Евразии (2013-2017) Виктория] Нуланд. <...> И они [Вашингтон] дали команду - давайте начинать расследовать, что там за уровень коррупции, кто занимался. НАБУ и САП собирали материалы, но не могли реализовывать, ибо наши делились с американцами и европейцами, а сегодня дана команда начать расследование, и тогда они начали подбираться к ближайшему окружению Зеленского", - пояснил Олейник.

То, что протесты после принятия скандального закона носят организованный характер, не вызывает сомнений, отмечает он. Вышедшие на улицы крупных украинских городов студенты, по мнению экс-депутата, являют собой остатки соросовских структур. Олейник обращает внимание то, что никто из этой молодежи не поднимает такие действительно важные темы, как вопросы свободы передвижения за границу, произвола ТЦК (аналог военкоматов на Украине), вероисповедания, запрет русского языка. "Нет, только НАБУ. Спросите у большинства из них, что такое НАБУ, они даже не расшифруют", - уверен Олейник.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.