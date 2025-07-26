На Украине планируют провести смену власти и выборы, сказал политик

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Коллективный Запад пришел к единому мнению, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. "У Запада разные интересы и взгляды на кризис на Украине. Но есть общее мнение, что Зеленский должен уйти, но уйти демократическим способом. Поэтому сейчас будут использовать разные методы, чтобы приблизиться к этой цели. Зеленский стал не просто ненужным, а опасным. Это проблема для Европы и США. Есть общая позиция провести на Украине смену власти и выборы", - сказал Дмитрук.

Говоря о митингах на Украине против давления властей на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), депутат отметил, что протестное движение готовит новые требования к Зеленскому. "Насколько мне известно, протестное движение формирует еще дополнительный пакет требований, которые будут выставлены перед Зеленским. И это делается для того, чтобы ситуация была безвыходная. То есть сегодня требуется одно, и как бы формально оно будет выполняться, но, на самом деле, это будет замкнутый круг", - рассказал он.

Протесты в украинских городах проходят уже четыре дня подряд. По словам Дмитрука, даже если митинги стихнут, протестное движение может проявляться в других формах. "Очень важно понимать, что необязательно все должно закончиться на этих протестах. Эти протестные движения могут немного сбавить обороты, а через 2-3 недели начнутся новые и так далее. То есть, по сути, мы с вами наблюдаем картину, когда протестное движение неизбежно, оно просто может проявляться абсолютно в разных формах и разными группами. Сегодня это группа Запада, коллективы НАБУ, коллективы антикоррупционных органов. Скажем так, это гражданское общество получилось более организованным, более способным к противостоянию. Поэтому сейчас это выражается в таком формате. Далее это будет выражаться в других коллективных форматах - со стороны военных, инвалидов, ветеранов, родственников и так далее. И этот процесс, скорее всего, будет реализован на протяжении максимум 2-3 месяцев", - пояснил он.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.