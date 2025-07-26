Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны

Премьер-министр Венгрии призвал сделать все для ее предотвращения

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Угроза третьей мировой войны продолжает возрастать, и международное сообщество должно сделать все возможное для ее предотвращения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает", - сказал глава правительства, речь которого транслировалась в эфире телеканала М1.

В доказательство этого он привел результаты опросов в шести крупных странах, граждане которых считают угрозу новой мировой войны вполне реальной. По словам Орбана, мнения о том, что "через 5-10 лет разразится третья мировая война, придерживаются 55% французов, 50% испанцев, 46% итальянцев, 45% американцев, 41% британцев и 41% немцев". "Весь мир ощущает холодный ветер войны", - отметил премьер.

Он напомнил, что "мировые войны никогда не вспыхивали неожиданно, всегда были признаки нарастания такой угрозы". Орбан считает, что такие признаки есть и сейчас. В их числе он назвал "усиление соперничества между великими державами", гонку вооружений и рост военных расходов, а также увеличение количества вооруженных конфликтов. "С 1990 по 2025 год 100 крупнейших оружейных компаний мира увеличили свой оборот в полтора раза", - сказал глава правительства.

Кроме того, он отметил, что "мировая экономика заблокирована, потому что крупные геополитические блоки закрывают свои рынки друг от друга". "За 10 лет количество мер, ограничивающих свободную торговлю, увеличилось в мире в пять раз", - отметил Орбан. Еще одним "предвестником войны" он назвал рост массовой миграции. По его оценкам, уже в ближайшее время "глобальная миграция затронет 300 млн человек".

Ежегодное выступление премьер-министра Венгрии в Свободном университете и летнем студенческом лагере в Бэиле-Тушнаде по традиции было посвящено международным проблемам. На этот раз его главной темой стала необходимость предотвращения угрозы новой мировой войны.