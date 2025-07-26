Бывший украинский премьер-министр отметил, что глава киевского режима не стал дожидаться, пока к его ближайшему окружению придут с наручниками, поэтому за закон было проголосовано в кратчайшие сроки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский изменил решение относительно закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), потому что получил от хозяев в США указание на красные линии. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в интервью aif.ru.

Азаров указал на то, что незадолго до принятия скандального закона НАБУ и САП очень близко подошли к главе офиса президента Андрею Ермаку и самому Зеленскому, уже начались обыски в Службе безопасности Украины. Глава киевского режима не стал дожидаться, пока к его ближайшему окружению придут с наручниками, поэтому за закон было проголосовано в кратчайшие сроки.

"Все было продумано заранее и сделано быстро - проголосовали за закон за два дня без всяких обсуждений. Ну а потом Зеленский нарвался на реакцию - хозяева ему указали на красные линии. Будешь выходить - получишь по зубам. Получил, отыграл назад", - сказал Азаров aif.ru.

Экс-премьер напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял о пропаже части денег из транша в $350 млрд, который был выделен Украине при Джо Байдене.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ТАСС ранее также отмечал молниеносные темпы принятия закона. По его словам, решение проводилось в жизнь, "как спецоперация". Даже генпрокурор Руслан Кравченко, которого новый закон наделил огромными полномочиями, узнал о принятии этого закона из телеграм-канала депутата Ярослава Железняка. Олейник отметил, что НАБУ и САП начнут более интенсивную работу в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, ближайшего друга и кума Зеленского, чтобы устроить показательную порку.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.