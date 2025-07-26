Для того, чтобы реализовать это намерение, страны Запада будут продвигать политиков с антироссийской позицией после отставки Владимира Зеленского, отметил экс-премьер Украины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Частые заявления западных стран о необходимости подготовиться к "нападению" России к 2030 году указывают на то, что они сами прорабатывают планы нападения. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в интервью aif.ru.

"На Западе часто говорят, что к 2030 году они должны подготовиться к нападению России. <...> Нападение России на страны НАТО, на США невозможно с точки зрения логики. <...> Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападет, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет", - сказал Николай Азаров aif.ru.

Для того, чтобы реализовать это намерение, страны Запада будут продвигать политиков с антироссийской позицией после отставки Владимира Зеленского, отметил Азаров. По его мнению, на Западе будут лоббировать тех, кто говорит о вступлении в НАТО, "чтобы создать напряжение на границах России".