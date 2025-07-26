Премьер-министр Венгрии отметил, что если на карту будет поставлено членство Киева в НАТО, то "участники альянса всегда будут находиться в экзистенциальном кризисе"

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Дальнейшие попытки затащить Украину в Евросоюз и НАТО приведут к нарушению баланса сил между Западом и Россией и вызовут ответные действия со стороны Москвы. С таким предупреждением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед участниками Свободного университета и летнего студенческого лагеря в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Идея, что Украина должна принадлежать Западу, на самом деле ведет к нарушению баланса сил между Западом и Россией", - сказал глава правительства, речь которого транслировал телеканал М1. Он отметил, что "если на карту будет поставлено членство Украины в НАТО, то участники альянса всегда будут находиться в экзистенциальном кризисе".

Орбан заявил, что по той же причине "Украину не следует принимать в Европейский союз, поскольку это также приведет к войне" с Россией. По его словам, этого нельзя допустить, "даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что попытки принять Украину в ЕС и НАТО приведут к прямому вооруженному конфликту Европы с Россией и, по сути, вызовут третью мировую войну.