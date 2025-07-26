Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила надежду на то, что после возобновления своей независимой работы антикоррупционные органы заинтересуются телемарафоном, на который ежегодно уходит 2 млрд грн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нацполиция Украины начала досудебное расследование из-за политической цензуры в эфире украинского телемарафона. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

"Национальная полиция внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - прим. ТАСС) сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире марафона "Единые новости". "ЕС" (партия "Европейская солидарность", в которую входит Геращенко - прим. ТАСС) направила соответствующие обращения Нацполиции, в офис Генерального прокурора Украины и профильный комитет Верховной рады по свободе слова", - сообщила Геращенко, прикрепив соответствующий документ от Нацполиции.

Депутат выразила надежду на то, что после возобновления своей независимой работы антикоррупционные органы заинтересуются телемарафоном, на который ежегодно уходит 2 млрд грн. Политическая цензура создала основу для безнаказанности власти и коррупции, считает Геращенко. По ее словам, средства телеканала "Рада" идут компании Кинокит, связанной с офисом Владимира Зеленского.

Телемарафон появился на Украине в феврале 2022 года и представляет собой объединенный эфир нескольких украинских телеканалов. Изначально телемарафон транслировали 11 телеканалов, затем их число сократилось до 6. Во включениях участвуют в основном политики и чиновники, лояльные к Зеленскому, а оппозиция фактически отстранена от эфира. Оппоненты власти называют телемарафон одной из форм цензуры. Он вызывал нарекания и у европейских партнеров Киева. В отчете Еврокомиссии о выполнении Украиной условий для начала переговоров о ее вступлении в ЕС, опубликованном в 2023 году, властям страны было рекомендовано "разработать дорожную карту по восстановлению плюралистического, прозрачного и независимого медиаландшафта".

Споры об отмене или изменении формата телемарафона идут на Украине уже давно, тем не менее власти в 2025 году по сравнению с 2024-м увеличили его финансирование на $3,5 млн, выделив в общей сложности 738 млн гривен ($17,7 млн).