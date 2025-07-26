Сообщение сопровождалось видеокадрами с субботней демонстрации, на которых одному из мужчин передают деньги

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Полиция Молдавии обвинила в подкупе участников митинга, который был организован четырьмя оппозиционными партиями.

"Полиция зафиксировала несколько случаев, когда за присутствие на митинге предлагались и принимались денежные средства", - утверждается в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщение сопровождалось видеокадрами с субботней демонстрации, на которых одному из мужчин передают деньги. В полиции заверили, что примут меры для установления и задержания всех нарушителей.

Организаторами митинга выступили Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и бывшей главой Гагаузии Ириной Влах. Ранее в субботу Додон сообщил в своем телеграм-канале, что полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в Кишинев. "Проводят проверки и препятствуют передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг оппозиции", - написал политик.

Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Лидеры блока отмечают, что объединение левоцентристской оппозиции позволит оправдать ожидания примерно 50% избирателей. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте на предстоящих в сентябре, и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте может быть поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", а также Наша партия. Ранее Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа".