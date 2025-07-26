Было достигнуто значительное согласие, указали в пресс-службе правительства ФРГ

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и курс в ближневосточной политике.

"26 июля утром у меня состоялся подробный телефонный разговор с президентом Франции и премьер-министром Великобритании, в ходе которого мы обсудили наш курс на Ближнем Востоке. Было достигнуто значительное согласие с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером. В ближайшие дни мы предпримем дальнейшие шаги в очень тесной координации", - приводит слова Мерца пресс-служба правительства ФРГ.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского радикального движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

18 мая власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции".