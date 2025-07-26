Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей заявил, что выход из состава Международного уголовного суда был правильным решением

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Решение Международного уголовного суда (МУС) принять меры против Венгрии в связи с ее отказом арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт являются мелкой политической местью. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя обращение коллегии судей МУС в Гааге в Ассамблею государств - участников Римского статута.

"Международный уголовный суд полностью лишился престижа и теперь руководствуется исключительно желанием мелкой политической мести. В международных судебных органах нет места политическим мотивам или идеологии", - написал глава МИД на своей странице в Х.

Министр отметил, что обращение коллегии МУС с жалобой в надзорный орган лишь укрепляет прежние сомнения Венгрии в беспристрастности суда. "Этот шаг подтверждает только одно: выход из состава МУС был правильным решением", - считает Сийярто.

По его словам, МУС "отказался от своей первоначальной миссии и стал политическим органом". "Международные институты не должны служить политическим интересам. Они должны предлагать справедливую площадку для диалога между сторонами", - заявил министр.

В апреле венгерское правительство объявило о выходе страны из МУС, приурочив это решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля, который пользуется поддержкой Венгрии в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это решение "абсурдным и позорным".