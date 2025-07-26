Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро намерен выяснить, имела ли место дискриминация по вероисповеданию

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Франция обратилась к испанской бюджетной авиакомпании Vueling и испанским дипломатам за разъяснениями после снятия с авиарейса 50 еврейских подростков за их поведение. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Министр иностранных дел [Франции] Жан-Ноэль Барро в пятницу, 25 июля, позвонил генеральному директору авиакомпании Vueling Каролине Мартиноли, чтобы выразить свое глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолета этой авиакомпании. Аналогичный запрос был направлен послу Испании во Франции", - гласит коммюнике.

Министр в частности потребовал разъяснения, чтобы выяснить, имела ли место дискриминация по вероисповеданию. Директор Vueling заявила в ответ, что "проводится тщательное расследование" и его итоги будут переданы властям Франции и Испании.

Ранее газета El Español сообщила, что около 50 подростков из еврейского хора были сняты с рейса из Валенсии в Париж авиакомпании Vueling. По информации издания, перед взлетом несовершеннолетние пели песни и вели себя несоответствующим образом, при этом члены экипажа предупреждали их, что если продолжится пение или шум, будет вызвана полиция. В результате пилот связался с гражданской гвардией, попросив принять меры и снять с рейса этих пассажиров, вожатая группы была впоследствии задержана.

В свою очередь Vueling опубликовала в соцсетях комментарий, в котором говорится, что безопасность является ключевым приоритетом лоукостера. Авиакомпания охарактеризовала поведение подростков как конфликтное, отметив, что оно угрожало безопасности полета. Согласно сообщению авиакомпании, несовершеннолетние неподобающим образом "обращались с аварийно-спасательным оборудованием и активно срывали обязательную демонстрацию техники безопасности, неоднократно игнорируя указания бортпроводников".