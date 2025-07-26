Как отмечает издание, израильские военные признают, что критикуемая еврейским государством система оказания помощи ООН на самом деле была довольно эффективной

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Израиль не располагает доказательствами систематического хищения палестинским движением ХАМАС гуманитарной помощи, поставляемой ООН в сектор Газа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, израильские военные признают, что критикуемая еврейским государством система оказания помощи ООН на самом деле была довольно эффективной и позволяла обеспечить продовольствием население Газы. Деятельность ООН на территории палестинского анклава была менее подвержена вмешательству ХАМАС, чем гуманитарные операции многих других организаций, так как ООН самостоятельно контролировала цепочку поставок грузов и распределение помощи внутри Газы.

Согласно данным высокопоставленных израильских чиновников, движение ХАМАС похищало помощь, которую направляли небольшие организации, поскольку они не всегда находились на месте, чтобы следить за ее распределением. Однако доказательств систематического хищения гуманитарной помощи, поставляемой ООН, израильским военным обнаружить не удалось.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа фактически перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям палестинского анклава, предполагающую передачу фактически монопольных прав Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Позднее доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции производятся в ограниченном режиме.