Соединенное Королевство также планирует эвакуировать детей, нуждающихся в медпомощи

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания планирует принять участие в международных программах по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа путем ее сбрасывания с самолетов и эвакуации оттуда требующих госпитализации детей. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер рассказал во время телефонного разговора президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

"Три лидера обсудили ситуацию в Газе, сойдясь во мнении, что она ужасающая, и подчеркнули неотложную необходимость немедленного прекращения огня, снятия Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи, а также срочного обеспечения пострадавших в Газе столь необходимыми продуктами питания", - отмечается в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр изложил, каким образом Великобритания также намерена продвигать планы по сотрудничеству с партнерами, такими как Иордания, с целью осуществления сброса гуманитарной помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10. Детали плана не приводятся.

Лидеры трех стран также обсудили ситуацию на Украине, договорившись продолжать оказывать давление на власти России с тем, чтобы убедить Москву принять участие в мирных переговорах. Ранее в Лондоне уже заявляли, что результатом таких дискуссий должно стать прекращение огня без всяких условий.

Стармер, Макрон и Мерц также затронули тему ядерной программы Ирана. Они пришли к общему мнению, что "если Иран не будет сотрудничать с МАГАТЭ и не вернется к дипломатическим переговорам, санкции будут восстановлены в конце августа".