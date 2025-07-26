Причиной стал призыв американского постпреда при организации Дороти Ши не поставлять в Россию якобы товаров двойного назначения

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Председатели со стороны Китая и США вступили в резкую перепалку на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 25 июля, посвященному ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, конфликт начался когда постпред США при ООН Дороти Ши призвала все страны-члены ООН, в особенности Китай, прекратить экспорт на территорию РФ якобы товаров двойного назначения, которые могут дать России боевое преимущество.

"Мы призываем США прекратить перекладывать вину на украинский вопрос или создавать конфронтацию и вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам", - заявил постпред КНР при ООН Гэн Шуан в ответ на призыв американской коллеги.

Как ранее сообщал ТАСС дипломатический источник во всемирной организации, проведение встречи Совбеза по украинской тематике запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Республика Корея и Великобритания.