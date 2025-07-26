В ПСРМ потребовали от правоохранителей предоставить полную информацию о задержанных и всех обстоятельствах

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) назвала провокацией материал полиции якобы о денежных вознаграждениях для участников митинга оппозиции, прошедшего в Кишиневе.

"Это не что иное, как политическая провокация, направленная на дискредитацию законного протеста граждан. ПСРМ официально заявляет: мы не имеем никакого отношения к лицам, якобы раздающим деньги, и считаем их действия сознательной попыткой сорвать митинг и переключить внимание общества с сути требований", - говорится в заявлении на сайте партии. В ПСРМ потребовали от правоохранителей предоставить полную информацию о задержанных и всех обстоятельствах. Кроме того, партия проведет внутреннее расследование.

Ранее в субботу полиция Молдавии опубликовала видеокадры задержания и допроса одного из участников многотысячного митинга. В полиции утверждают, что ряд людей якобы получили по 300 леев (около $17) за участие. Организаторами митинга выступили ПСРМ, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и бывшей главой Гагаузии Ириной Влах.

Перед этим Додон сообщил в своем телеграм-канале, что полиция препятствует демонстрации, блокируя проезд транспорта с участниками митинга в Кишинев. В своих выступлениях оппозиционеры заявили о необходимости соблюдения Молдавией нейтралитета и прекращении конфронтации с Россией. Они также обвинили правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в узурпации власти и пригрозили инициировать расследование этих нарушений после парламентских выборов 28 сентября.

Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Лидеры блока отмечают, что объединение левоцентристской оппозиции позволит оправдать ожидания примерно 50% избирателей. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте на предстоящих в сентябре, и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут также оказаться поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива" и "Наша партия". Ранее Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа".