В Шотландии протестуют против визита Трампа

Протестующие также держат в руках флаги Палестины и требуют освободить сектор Газа

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Сотни людей вышли на улицы в Шотландии, протестуя против визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Independent.

По ее информации, люди собрались в Эдинбурге и Абердине. Помимо плакатов с лозунгами, направленными непосредственно против пребывания американского лидера, протестующие также держат в руках флаги Палестины и требуют освободить сектор Газа.

25 июля Трамп прибыл в Шотландию, где намерен пробыть до 29 июля. Американский лидер остановился на своем гольф-курорте Тернберри в графстве Южный Эршир. Он приобрел его в 2014 году. Британские СМИ уже распространили фото американского лидера, игравшего в субботу в гольф,

Как ранее сообщили в Белом доме, в Шотландии Трамп планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить торговое соглашение. В сентябре он должен вернуться в королевство, но уже с государственным визитом. Американский лидер и его жена Мелания остановятся в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.