Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что командующий Нацгвардией мог получить взятку на сумму 190 млн гривен

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Информация о получении главой Нацгвардии Украины Александром Пивненко взятки на сумму $4,5 млн не соответствует действительности. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

10 мая НАБУ провело обыски у некоторых высокопоставленных руководителей Нацгвардии Украины, в том числе у Пивненко, по подозрению в коррупции. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что командующий Нацгвардией мог получить взятку на сумму 190 млн гривен.

"Я такую информацию (о взятке Пивненко - прим. ТАСС) не видел. Эта информация неправдива и не соответствует действительности - совершенно точно сейчас вам говорю. Там вообще не документировалось преступление в таком виде. Досудебное расследование продолжается, детективы работают, и мы обязательно покажем результат по этому делу", - сказал Кривонос в интервью украинскому изданию "Общественное".

Директор НАБУ отметил, что, по его информации, Пивненко продолжает работать.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил на днях, что подразделения Нацгвардии были готовы выступить против властей в Киеве после того, как у Пивненко в мае прошли обыски.

Давление на НАБУ

21 июля СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), обвинив ряд их сотрудников в государственной измене. 22 июля Верховная рада, большинство депутатов которой относятся к контролируемой Владимиром Зеленским партии "Слуга народа", приняла закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Вечером 22 июля по всей стране прошли массовые протесты. Несмотря на это Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.