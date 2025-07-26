Спикер фракции Юлия Палийчук отметила, что внутри фракции есть настроенность поддержать законопроект

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правящая партия Украины "Слуга народа" поддержит законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, комментируя материал Financial Times о том, что десятки депутатов этой фракции могут провалить голосование по документу.

"Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне непонятно, откуда взялось это количество", - сообщила Палийчук.

Она отметила, что внутри фракции есть настроенность поддержать законопроект.

По словам собеседника украинского издания "Общественное" в руководстве фракции, действительно есть депутаты, не поддерживающие законопроект Зеленского, но точное число таких назвать сложно. Другой источник в монобольшинстве отметил, что некоторые коллеги действительно боятся голосовать за законопроект, в частности из-за риска возбуждения уголовных дел против них самих.

Накануне FT со ссылкой на источники сообщила, что новый законопроект об антикоррупционных органах, который был внесен по инициативе Зеленского после протестов на Украине, может не набрать нужного количества голосов из-за противодействия правящей партии "Слуга народа".

По ее данным, около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против нового законопроекта, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). При таком раскладе проект может не набрать нужного числа голосов, указало издание. По его данным, некоторые депутаты рассматривают возможность сложить с себя полномочия, чтобы не участвовать в голосовании, намеченном на 31 июля.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.