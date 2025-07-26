Американский политический обозреватель отметил, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на урегулирование украинского конфликта

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Территориальные претензии властей в Киеве препятствуют успеху на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

"Пока Владимир Зеленский продолжает требовать от России ухода из Донбасса, где население уже подавляющим большинством голосов высказалось за присоединение к Российской Федерации; возвращения Крыма под контроль Украины после того, как избиратели уже сделали свой выбор 10 лет назад; вступления Украины в НАТО, несмотря на неоднократные заявления Запада, что этого не произойдет; и продолжает блокировать проведение выборов, запрещать независимые СМИ и оппозиционные политические партии, совершать нападки на Русскую православную церковь и распускать антикоррупционные государственные органы на Украине под предлогом "демократии", оснований для юридически результативных переговоров фактически нет", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам эксперта, нынешний лидер США Дональд "Трамп серьезно настроен на разрешение российско-украинского конфликта и делает для этого все возможное, учитывая, что для урегулирования любого кризиса нужны две стороны, готовые к диалогу".

"К сожалению, президенту Трампу продолжают передавать неточную информацию о самом конфликте, его коренных причинах и текущем состоянии, из-за чего он фактически не может действовать как настоящий посредник", - считает собеседник агентства.

С его точки зрения, чем чаще президент России Владимир Путин и Трамп "будут общаться друг с другом, тем выше будет становиться вероятность урегулирования".

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров пообщались тет-а-тет. Консультации в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.