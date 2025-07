Великобритания оказалась на пятой строчке, приводит данные социологического опроса газета The Sunday Times

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Жители Великобритании назвали Китай, США и Россию наиболее могущественными странами в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией More in Common, их приводит газета The Sunday Times.

По данным социологического исследования, 72% опрошенных назвали самой могущественной страной США, в первую тройку также вошли КНР (54%) и РФ (37%). Великобритания оказалась на пятой строчке (17%) позади ЕС (18%). Шестое место делят между собой Израиль и Саудовская Аравия (по 7%).

Одновременно 67% респондентов полагают, что Китай продолжает набирать силу. По мнению 2,1 тыс. совершеннолетних британцев, принявших участие в опросе, проведенном с 22 по 24 июля, на втором месте с точки зрения усиления позиций на мировой арене находятся Соединенные Штаты (50%), на третьем - Россия (39%). Среди государств, которые становятся более могущественными, также назвали ОАЭ и Индию. Остальные же страны, включая Великобританию, согласно исследованию, теряют свой вес.

При этом участники опроса назвали всего три страны, которые они считают недружественными Великобритании. В этом списке оказались Россия (65%), Иран (51%) и Китай (33%).

Социологическое исследование показало сохранение поддержки Украины среди населения королевства. 51% опрошенных считают, что Лондон должен продолжать помогать Киеву. Из них всего 24% полагают, что поддержка должна носить военный характер, в то время как 17% считают более важной гуманитарную помощь, 14% - введение новых санкций против РФ, а 6% - принятие украинских беженцев. Вместе с тем 17% опрошенных уверены, что поддержку Киева нужно заканчивать.

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин сообщил, что РФ не представляет никакой опасности для Великобритании. Он заявил, что фиксация на внешней угрозе и конфронтационная линия в отношении России укоренились в британском истеблишменте.