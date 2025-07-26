Премьер-министр Великобритании также намерен поднять вопрос о дальнейшей поддержке Киева, сообщила газета

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить способы завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

"Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта", - говорится в статье. "Он также, как ожидается, поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины", - добавляет издание. Переговоры Стармера и Трампа запланированы на 28 июля и должны пройти в Шотландии, где американский президент находится с визитом до 29 июля.

Основной же темой встречи должно стать торговое соглашение между США и Великобританией, также лидеры двух стран намерены коснуться ситуации в секторе Газа. Как замечает издание, последний вопрос может стать одним из самых проблематичных в разговоре Стармера и Трампа, учитывая разницу их позиций в отношении происходящего на Ближнем Востоке. Перед вылетом в Великобританию 25 июля Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не хотело заключать сделку о прекращении огня. "Я думаю, они хотят умереть", - заявил Трамп.

Британский же премьер 26 июля подчеркнул неотложную необходимость немедленного прекращения огня, снятия Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи, а также срочного обеспечения пострадавших в Газе столь необходимыми продуктами питания.