Протесты в Эппинге начались с середины июля после того, как проживающий в городе 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в сексуальных домогательствах 14-летней девочки

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок выступила за немедленное закрытие отеля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии, который используется для размещения нелегальных мигрантов, на фоне непрекращающихся протестов.

"Да, я согласна [с тем, что отель необходимо закрыть], - сказала она в интервью телеканалу Sky News. - Люди имеют законное право на протест. Неправильно, что в город приезжают много провокаторов и пытаются накалить обстановку. Но протестующие ясно дают понять, что то, что произошло, неприемлемо. Мы видели, что один из постояльцев отеля совершил преступление". По словам Бэйднок, власти должны в ускоренном порядке рассматривать заявки на получение убежища и добиться того, чтобы нелегальные мигранты "не прибывали в таком количестве".

Протесты в Эппинге вспыхнули с середины июля после того, как проживающий в городе 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в сексуальных домогательствах 14-летней девочки. После этого десятки людей собрались у отеля, в котором проживали мигранты, требуя его закрытия. Акции протеста продолжались несколько дней, были задержаны 18 человек, 7 из них были предъявлены обвинения.

В последние дни похожие акции протеста также прошли в других городах, включая Норидж, Лидс и Саутгемптон. Газета The Daily Telegraph сообщила, что вследствие роста социальной напряженности британские правоохранительные органы усилят мониторинг за публикациями в социальных сетях.

По официальным данным МВД Великобритании, которые приводит газета, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. С начала 2025 года почти 20 тыс. нелегалов перебрались в королевство на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Это на 48% превышает показатель за первую половину 2024 года и на 75% за аналогичный период 2023 года.