Как отметил депутат иранского парламента Манучехр Моттаки, США и Европа не должны полагать, что с помощью рычагов давления смогут лишить Иран законного права на обогащение урана

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Меджлис Ирана (однопалатный парламент) готов в течение 24 часов одобрить выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае запуска механизма snapback, подразумевающего восстановление антииранских санкций Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил депутат иранского парламента Манучехр Моттаки.

"Группа депутатов зарегистрировала в законодательной системе парламента план выхода Ирана из ДНЯО, который в случае безрассудных действий европейцев и нажима на очередной рычаг давления на исламскую республику будет одобрен безотлагательно в течение 24 часов", - подчеркнул он в интервью телеканалу SNN.

Как отметил иранский законодатель, США и Европа не должны полагать, что с помощью рычагов давления они смогут лишить Иран законного права на обогащение урана. По мнению Моттаки, иранским дипломатам не следует проявлять особое рвение в переговорах с европейцами, так как "они доказали свою несостоятельность и ненадежность за последние 22 года".

25 июля в Стамбуле состоялся первый с момента окончания 12-дневной ирано-израильской войны раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана на уровне заместителей министра иностранных дел. По итогам встречи стороны условились продолжать консультации. Как отметил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, встреча была обстоятельной и откровенной.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и страны "евротройки" договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют воспользоваться механизмом восстановления санкций в отношении Тегерана.