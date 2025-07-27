Также Киев ввел санкции против предприятий и лиц, "связанных с добычей, переработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов", отмечается в подписанном Владимиром Зеленским указе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда граждан РФ, а также юрлиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

Как отмечает уполномоченный по санкциям Владислав Власюк в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Украина синхронизировала свои санкции с 18-м пакетом ограничений Евросоюза. По утверждению Власюка, в частности, "под санкции подпали компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и другие структуры", которые, по версии украинской стороны, якобы "связаны с теневым флотом, поставкой товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК".

Также, по его словам, Киев ввел санкции против компаний и лиц, "связанных с добычей, переработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов".

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ и антиукраинской пропаганде. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.