Румынский вице-премьер подал в отставку из-за причастности к делу о коррупции

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Румынии Драгош Анастасиу сообщил на пресс-конференции о своей отставке после того, как стало известно о его причастности к коррупционному делу.

"Я не хочу дискредитировать имидж румынского правительства", - приводит его слова агентство Agerpres.

Анастасиу принял это решение после того, как в СМИ появились сведения о том, что в прошлом он фигурировал как свидетель в деле о коррупции. Принадлежащая ему компания в течение восьми лет давала крупные взятки инспектору налоговой администрации, который позднее был осужден за коррупцию. Комментируя это дело, президент Румынии Никушор Дан ранее сказал, что это "большая проблема".

На пресс-конференции Анастасиу заявил, что "есть два типа взяток - взятки обогащения и взятки выживания". По его словам, государственные контрольные органы так относились к предпринимателям в соответствующий период, что "обязывали их согласиться на взятки выживания". "Да, я совершил ошибки, много, со всех точек зрения. Но эта страна поднялась, и поднялась с нами в сложной атмосфере, в партнерстве с государством, которое никогда не было справедливым", - сказал он.