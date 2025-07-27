FT: в Британии число клиентов VPN выросло на 1000% после ужесточения контроля

После вступления в силу новых правил обязательной верификации возраста тысячи британцев подписали петицию об отмене акта об онлайн-безопасности

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Число пользователей VPN-сервисов в Великобритании выросло более чем на 1000% после ужесточения контроля за интернет-контентом. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В Соединенном Королевстве 25 июля в соответствии с актом об онлайн-безопасности вступили в силу новые правила обязательной верификации возраста на наиболее популярных платформах, включая X, TikTok и Reddit. Аналогичные меры распространились и на тысячи веб-сайтов с порнографическим контентом или другими "вредоносными" материалами, затрагивающими такие темы, как самоубийство, расстройство приема пищи и иные способы причинения вреда самому себе.

Как отметила газета, на фоне ужесточения контроля за интернетом в Великобритании был зафиксирован всплеск популярности приложений, позволяющих получить доступ к нежелательному контенту. Половину мест в первой десятке наиболее часто скачиваемых бесплатных приложений в магазине App Store по итогам выходных дней заняли VPN-сервисы.

FT добавила, что после вступления в силу новых правил тысячи жителей Великобритании подписали петицию об отмене акта об онлайн-безопасности. В настоящий момент это обращение поддержали более 280 тыс. человек. Согласно британскому законодательству, если петиция набрала более 100 тыс. подписей, то правительство должно дать на нее ответ, а парламент должен рассмотреть возможность провести дебаты по этой теме.