Никос Христодулидис также выразил соболезнования семьям погибших

НИКОСИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис признал, что возглавляемое им правительство не смогло справиться надлежащим образом с крупнейшим в истории страны природным пожаром. Об этом он заявил в телеобращении к нации, в котором принес извинения населению за недоработки властей в борьбе с огненной стихией.

"Мы должны выявить все пробелы и упущения и признать, что в столь критический момент мы не отреагировали [на ситуацию] так, как это следовало сделать. От имени государства я приношу извинения", - сказал президент.

Он добавил, что обращается к жителям страны в трудный для истории Кипра момент: после "разрушительных пожаров в горном районе провинции Лимасол, которые привели к трагической гибели двух наших сограждан, травмам, уничтожению имущества, пахотных земель, животноводческих комплексов, гибели животных и серьезным экологическим последствиям". Президент выразил соболезнования семьям погибших и воздал должное мужеству всех сотрудников государственных служб, включая пожарных, полицию, бойцов Национальной гвардии, сотрудников гражданской обороны, а также местным властям и волонтерам, которые, рискую жизнью, боролись с огнем, чтобы предотвратить его распространение на новые территории и спасти человеческие жизни.

При этом Христодулидис признал, что итоги предпринятых государством усилий "требуют устранения слабых мест системы и совершенствования соответствующих механизмов", чтобы в дальнейшем можно было эффективнее реагировать на подобные инциденты. "И это несмотря на то, что, помимо прочего, мы работали над увеличением численности сотрудников пожарно-спасательных бригад и лесных пожарных, обеспечили максимальное количество единиц [противопожарных] воздушных средств, ужесточили наказания [за неосторожное обращение с огнем на природе] и передали [необходимые для борьбы с огнем] воздушные средства Национальной гвардии. Поэтому нам нужно понять, что не сработало, почему это не сработало, и предпринять необходимые корректирующие шаги", - заметил президент.

Христодулидис также объявил о многочисленных мерах государственной поддержки пострадавших от пожара, в том числе о незамедлительной выплате финансовой помощи деревенским советам для покрытия срочных расходов, об обеспечении пострадавших временным жильем, о выплате субсидий на аренду жилья тем, чьи дома и квартиры стали в результате пожара непригодными для проживания. Правительство выделит финансирование на восстановление утраченных или поврежденных жилищ, выплатит компенсации пострадавшим фермерам и животноводам за потерю ими годового дохода, восстановит сельхозинфраструктуру, а также освободит пострадавших от уплаты коммунальных сборов и налогов, добавил президент.

Рекордный по площади пожар

Пожар, произошедший 23-25 июля в провинции Лимасол, охватил территорию в 125 квадратных километров, став самым крупным по площади пожаром на территориях, подконтрольных официальным властям Республики Кипр, за всю историю наблюдений. Согласно самым последним официальным данным, распространенным в воскресенье и внесшим коррективы в ранее переданную информацию, от этого пожара пострадало 191 здание в 13 населенных пунктах, из них 93 дома сгорели полностью.

Жертвами стихийного бедствия стали два человека - пожилая пара, свернувшая во время эвакуации на своем автомобиле на ошибочную дорогу и оказавшаяся в огненной ловушке.

Основной версией возникновения пожара в настоящий момент считается преднамеренный поджог злоумышленниками сухой растительности в районе деревни Малья. Подозреваемые в совершении этого преступления пока не найдены.