Портал Euractiv отмечает, что Норвегия уже инициировала дискуссии о присоединении к сети вслед за Исландией

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Соединенное Королевство, Норвегия и Украина могут присоединиться к защищенной спутниковой сети Евросоюза IRIS2, призванной стать альтернативой американской Starlink. Об этом порталу Euractiv заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Я бы не возражал", - сказал он в ответ на вопрос о возможном присоединении к европейской программе стран, не входящих в состав ЕС. Портал отмечает, что Норвегия уже инициировала дискуссии о присоединении к сети вслед за Исландией, объявившей о завершении переговоров с Еврокомиссией на эту тему. Официальных предложений от Лондона и Киева пока не поступало.

Программа IRIS2 нацелена в том числе на конкуренцию со SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Как напоминает Euractiv, Украина в ходе вооруженного конфликта существенно полагалась на телекоммуникационные услуги американской компании, в связи с чем в Европе возникла "обеспокоенность уровнем доминирования Starlink на рынке космических телекоммуникаций".

Ввод IRIS2 в эксплуатацию планируется после 2030 года. Программа стоимостью в 10,6 млрд евро будет включать порядка 280 спутников.