Более 40% опрошенных европейцев не знают, кто такие Рютте и Каллас

По данным исследования EMI, наиболее известна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - о ней знают 48% респондентов

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более 40% европейцев никогда не слышали о ключевых фигурах в НАТО и ЕС, таких как генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией "Международное европейское движение" (EMI).

По данным исследования, среди ведущих европейских политических деятелей широкой публике наиболее известна глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен - о ней знают "довольно много" 48% участников опроса, еще 23% "слышали и немного знают о ней".

Между тем 41% участников опроса никогда не слышали о генсеке НАТО Марке Рютте, 45% - о председателе Европарламента Роберте Метсоле, 48% - о главе европейской дипломатии Кае Каллас. Еще 17% респондентов заявили, что им известны лишь имена этих политиков. "Достаточно хорошо" знают Рютте 21% респондентов, Метсолу - 18%, Каллас - 14%. Наименьшей известностью среди крупных политических фигур ЕС пользуется еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс - о нем никогда не слышали 60% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 10 июня среди 3,5 тыс. граждан семи крупнейших стран ЕС: Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии и Швеции.