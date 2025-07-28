Бизнесмен отметил, что армянским властям не удалось усмирить волю армянского народа, обескуражить армянскую молодежь, сломить соотечественников в бакинской тюрьме

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян сообщил, что создаваемая им принципиально новая политическая сила будет опираться на лучшие национальные качества армян и прежде всего на молодежь.

"Наше будущее - в этих провалах той малой группы, которая действует. Наша принципиально новая политическая сила, наша новообразованная команда будет опираться прежде всего на наши лучшие национальные качества, на людей, несущих в себе сильную народную волю, и прежде всего на молодежь. Мы откроем новую, долгожданную и желанную страницу нашей истории по-своему", - говорится в очередном послании Карапетяна из СИЗО, которое опубликовал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) его племянник Нарек Карапетян.

В очередном письме под заголовком "Чего не сделала нынешняя власть?" Карапетян также отметил, что армянским властям не удалось усмирить волю армянского народа, обескуражить армянскую молодежь, сломить соотечественников в бакинской тюрьме, сломить веру в миссию армянской церкви и заставить замолчать журналистов и свободу слова.

"Цепь информационного террора, лжи и манипуляций разрывается, и благодаря настоящим журналистам, которые самоотверженно выполняют свою работу, реальность становится доступной нашему обществу", - заключил Карапетян.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца. После этого в отношении бизнеса начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену.

Спустя некоторое время после задержания Карапетян заявил о намерении создать собственную политическую силу, которая займется решением возникших в стране проблем.