Мера входит в список из 10 вариантов, которые глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила министрам иностранных дел сообщества на последней встрече в июле

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность частичной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, в Брюсселе изучат предложение о приостановке участия еврейского государства в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Эта мера входит в список из 10 вариантов, которые глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила министрам иностранных дел сообщества на последней встрече в июле. Как пишет издание, несмотря на разногласия, которые всегда порождает израильский вопрос, сейчас тон в Европе начал ужесточаться.

Газета уточняет, что возможная приостановка сотрудничества в рамках научной программы ЕС является одной из самых мягких мер среди предложенных. Разногласия между странами - членами ЕС в отношении Израиля существуют и в самой Еврокомиссии, считает издание.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа фактически перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям палестинского анклава, предполагающую передачу фактически монопольных прав Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Позднее доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции производятся в ограниченном режиме.