Лидеры стран ШОС обсудят новые перспективы организации на предстоящем саммите

Важно, чтобы организация оставалась гибкой и эффективной, обладала способностью находить решения насущных вопросов и адаптироваться к геополитическим реалиям, заявил генсек организации Нурлан Ермекбаев

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассмотрят перспективы совершенствования деятельности организации на предстоящем саммите в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев изданию "Союзники. ОДКБ".

"Осознаем, что в условиях глобальных изменений важно, чтобы Организация оставалась гибкой и эффективной, обладала способностью находить решения насущных вопросов и адаптироваться к геополитическим реалиям, - отметил он в интервью, опубликованном на сайте издания. - В этом контексте ключевой задачей является совершенствование деятельности ШОС, обеспечение эффективной работы органов и механизмов организации, повышение практической отдачи от мероприятий под ее эгидой. Уверен, что на предстоящем Тяньцзиньском саммите главы государств-членов примут важные решения по этому вопросу".

Ермекбаев напомнил, что на международной арене государства ШОС единым фронтом выступают за справедливость и равенство. "В итоговых документах Астанинского саммита, прежде всего в декларации и ряде заявлений, в очередной была подтверждена актуальность строительства международных отношений нового типа, даны четкие указания по дальнейшему повышению роли ШОС в процессе формирования нового, демократического и справедливого политического и экономического международного порядка", - добавил он.

Ермекбаев также указал, что ШОС выстроила успешный путь развития благодаря приверженности принципам "шанхайского духа", тем самым став примером мирного сосуществования и совместного процветания. "Следуя этой модели, государства-члены и впредь настроены на поддержание самых тесных контактов со всеми партнерами, в том числе со странами АТР, который, равно как и регион ШОС, является частью большой Евразии", - заключил генеральный секретарь организации.