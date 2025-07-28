Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что стремление к поддержанию мира, безопасности и стабильности было и остается общим стремлением государств - членов объединения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Риски для стабильности не только на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но и в мире возрастают. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев изданию "Союзники. ОДКБ".

"В настоящее время происходят серьезные изменения в мировой политике, экономике и других сферах международных отношений. Формируется более справедливое многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества, - сказал он в интервью, опубликованном на сайте издания. - Вместе с тем приходится признать, что усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности не только на пространстве ШОС, но и в мире в целом".

Ермекбаев подчеркнул, что, оглядываясь на историю становления и развития организации, стремление к поддержанию мира, безопасности и стабильности было и остается общим стремлением государств - членов ШОС, приоритетным направлением их сотрудничества. "За 24 года существования ШОС стала одним из значимых участников современной системы международных отношений, и ее роль в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, построения нового демократического, справедливого, политического и экономического миропорядка неизменно возрастает", - отметил он.

По словам генсека ШОС, организация уважает право народов на самостоятельный выбор политического и социально-экономического пути развития. Также отмечается, что в основе международных отношений лежит принцип уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой. "Мы привержены мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, выступаем против конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития", - констатировал Ермекбаев.